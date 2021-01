Riapertura scuole Veneto 1 febbraio, attesa per l’intervento di Zaia

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia si esprimerà in conferenza stampa attorno alle 12:30 e farà il punto della situazione epidemiologica anche in riferimento alla riapertura delle scuole in Veneto. Da ultima ordinanza regionale le scuole superiori dovrebbero rientrare in classe l’1 febbraio ma negli ultimi giorni il governatore si era espresso con un forse legato alla curva dei contagi.

“Non possiamo più farci trovare impreparati,” afferma il governatore su Facebook in riferimento al fatto che 600 posti letto in meno occupati negli ospedali è una buona notizia ma sulla quale non si può fare troppo affidamento, dato che ancora in regione ci sono 2700 persone ricoverate.

“Guardate che non è una passeggiata. Pian piano si tornerà alla normalità, però lo dobbiamo fare con oculatezza,” conclude il Presidente.

Restiamo in attesa delle ultime sue argomentazioni nella conferenza stampa di oggi 25 gennaio alle 12:30.

LEGGI ANCHE