Riapertura scuole Veneto, Zaia annuncia il piano trasporti

Sulla propria pagina Facebook il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia annuncia il piano trasporto dedicato alla scuola:

TRASPORTO SCOLASTICO, VENETO PRONTO AL RIENTRO IN CLASSE DI LUNEDI’ 1° FEBBRAIO Ecco come la Regione ha coordinato la gestione provincia per provincia del trasporto pubblico per il rientro in classe. E’ un piano cui abbiamo lavorato dall’autunno, e che ora diventa operativo.

Un trasporto pubblico locale scolastico (con capacità massima predisposta al 50%), che si compone di 683 mezzi aggiuntivi, al quale faranno riferimento, secondo i dati della Regione:

213 mila alunni, di cui 155 mila studenti pendolari e 17 mila docenti. Dati, quelli degli studenti pendolari, che sono stati reperiti dalla Regione mediante un questionario sottoposto agli studenti delle scuole superiori, cui ha risposto il 63% della popolazione scolastica (circa 134 mila alunni). Di questi, il 70% (circa 94 mila alunni) dichiara di usufruire del servizio TPL per i propri spostamenti.

Alle fermate, a monitorare eventuali assembramenti, saranno 224 stewards.

Costo totale stimato dell’operazione: 6,5 milioni di euro al mese, afferma il governatore attraverso delle tabelle messe a disposizione degli utenti.