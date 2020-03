Gli alunni alunni cominciano ad aver bisogno di materiale scolastico (fogli da disegno, matite, mine, quaderni…),

ma i reparti di cartoleria dei supermercati sono chiusi.

Se la didattica deve continuare questi reparti dovrebbero riaprire. Che cosa ne pensate?

Certo molto si fa al PC ma non possiamo, per tante ovvie ragioni, incollare i ragazzi e soprattutto i bambini per troppe ore allo schermo.

Anna Baroni