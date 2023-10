Ricci (Uil Scuola Rua): “Oltre il Pnrr, pochissime risorse per la scuola. Contratto? Peggiorativo. Alcuni punti andrebbero modificati”

Risorse per la scuola? Oltre il Pnrr, poco o nulla. A dirlo è Francesca Ricci, segretaria nazionale Uil Scuola Rua, ai microfoni della Tecnica della Scuola, nel corso del convegno sulla dispersione scolastica, tenutosi a Catania.

“Ciò che serve per valorizzare il lavoro che si fa a scuola, non c’è. Siamo molto preoccupati, la nostra è una richiesta forte, che va avanti già da due legislature, appoggiata dal ministro Valditara, che è quella di sfilare la spesa d’istruzione dal Patto di stabilità, tirando fuori i soldi che servono per la scuola dai vincoli di bilancio attuali”.

Contratto: “Ogni giorno c’è un’assemblea regionale nella quale si discute il tema contratto – spiega Ricci – per noi è un fatto di assoluta concretezza. I contratti si sottoscrivono se sono migliorativi di quello precedente. Bisogna avere rispetto per la scuola ed essere coerenti. Questo contratto per la scuola è peggiorativo, ci sono dei punti che abbiamo espresso con grande chiarezza. Se ci fosse volontà di modificarli c’è ancora margine, al momento non c’è, valuteremo l’esito di tutte queste assemblee e poi agiremo con coerenza”.