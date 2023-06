Riconoscimento titoli esteri: lo studio B&Z punta alla riduzione delle tempistiche delle procedure

Opportunità di immissione in ruolo sia per gli specializzati sul sostegno che per gli insegnanti abilitati sulla materia alla luce delle modifiche al dl. 44/2023. Le ultime sentenze confermano l’indicazione giuridica post Plenaria

Il riconoscimento dei titoli di abilitazione e di specializzazione sul sostegno all’estero con il conseguente scioglimento della riserva nelle graduatorie di riferimento rappresenta per i docenti abilitati all’estero un traguardo essenziale per poter salire in cattedra a “pieno titolo”.

Come fare per avere risposte concrete dal MIM?

La strada principale rimane quella del ricorso sul silenzio.

Il ricorso sul silenzio inadempimento è un passo essenziale sia per la riduzione delle tempistiche che per l'introduzione di ulteriori eventuali azioni tese alla validazione del titolo. Il ricorso sul silenzio inadempimento rappresenta il pass concreto per aspirare allo scioglimento della riserva ed aspirare al ruolo

Lo studio Bongarzone-Zinzi di ricorsiscuola.it ha ottenuto in questi giorni, da parte del Tar Lazio, l'anticipazione di moltissime udienze relative ai riconoscimenti dei titoli; in ogni caso, in ragione dell'inerzia dell'Amministrazione, è stata predisposta una apposita diffida per il risarcimento del DANNO DA RITARDO

Conferma delle opportune strategie indicate a favore dei propri ricorrenti è la sentenza pubblicata dai giudici del tribunale di Modena e Milano (tra le altre), con la quale, facendo seguito ad un ricorso patrocinato dagli avvocati Bongarzone e Zinzi, è stato disposto l'inserimento in ruolo di un docente abilitato in Romania ed in attesa di riconoscimento del titolo. Il professore potrà sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2022.

Ulteriormente i GdL del tribunale di Oristano hanno accolto un ricorso sottoscritto dagli avvocati dello studio legale B&Z disponendo la sospensione del OM 112 / 22.

Le molteplici vittorie ottenute dai legali di ricorsiscuola.it hanno consentito l'accesso al ruolo a numerosi docenti abilitati all'estero come conferma l'incisiva azione anche presso il Tar del Lazio con l'inclusione nella prima fascia GPS degli abilitati all'estero o le sentenze definitive per il riconoscimento dei titoli esteri pubblicate dal Consiglio di Stato come la prima sentenza a livello nazionale sul riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

È possibile contattare i legali di ricorsiscuola.it contattando i recapiti presenti al link: https://www.ricorsiscuola.it/contatti/

