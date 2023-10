Riduzione rischio disastri naturali, buone pratiche di protezione civile: un fumetto e sei videolezioni per sensibilizzare gli alunni

Lo scorso 13 ottobre, giornata internazionale per la riduzione dei rischi da disastri naturali, le scuole secondarie di primo grado di tutta Italia sono state invitate a leggere e discutere in classe il fumetto “L’attimo decisivo”, ideato per la campagna nazionale di sensibilizzazione sui temi di protezione civile “Io non rischio”, rivolta agli studenti tra gli 11 e i 14 anni.

L’iniziativa è promossa dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e Merito.

La storia

Il fumetto era stato presentato in anteprima dal Ministro il 4 ottobre, in una scuola romana, accompagnato dal Capo del Dipartimento della protezione civile. In occasione della Settimana della protezione civile, il Dipartimento è stato ospite dell’Istituto Comprensivo “Lucio Fontana” di Labaro, nel comune di Roma, dove il fumetto è stato presentato a una classe di prima media.

Gli studenti, accompagnati nella lettura dalla loro insegnante, hanno seguito con interesse e curiosità le vicende di Samira, Carlo, Katja e Paolo: quattro ragazzi, più o meno della loro età, che si trovano ad affrontare le conseguenze di quattro rischi naturali (alluvione, terremoto, incendio boschivo e maremoto) e a compiere scelte decisive per salvare sé stessi e gli altri.

Il messaggio che si è voluto portare in classe attraverso questo progetto è rappresentato dalla lotta dei quattro protagonisti con l’Equazione del rischio, antagonista ma anche narratore degli eventi. Una lotta che può essere vinta solo grazie al potere della consapevolezza e della conoscenza delle buone pratiche di protezione civile. Conoscenza e consapevolezza richiedono tempo: proprio questo rende fondamentale avvicinare da subito a queste tematiche, con gli strumenti giusti, le nuove generazioni.

I materiali

Il fumetto “L’attimo decisivo”, pur essendo un prodotto di carta, è anche un piccolo portale multimediale grazie ai qr code posizionati in alcuni punti strategici della storia: ai lettori basta inquadrarli con uno smartphone per “videochiamare” i quattro eroi e ascoltare le loro dritte su come affrontare i rischi.

Tutti i materiali, compreso l’audio book del fumetto, sono disponibili sul sito attimodecisivo.iononrischio.gov.it.

Sul sito di Indire, in questa sezione, sono disponibili anche sei video-lezioni della durata di circa 15 minuti, tenute da esperti della comunità scientifica e di protezione civile, per supportare i docenti nelle attività in classe legate al fumetto.