Il primo di settembre è previsto il rientro a scuola, per la maggior parte dei docenti che dovranno prendere servizio, inclusi i neo immessi in ruolo, ma anche per gli alunni della fase 3 del piano scuola d’estate.

Quello che sappiamo ad oggi, dalle indicazioni del Cts poi rinnovate dal Ministero dell’istruzione a seguito di una prima intesa dei sindacati e di una nota di chiarimento, lo riportiamo a seguire. Ecco le principali misure per gli studenti.

Rientro a scuola: ecco tutte le regole per gli studenti

Dovranno indossare la mascherina?

Sì, sopra i sei anni l’uso della mascherina è obbligatorio per tutti, salvo che nei casi di disabilità non compatibili con i dispositivi di protezione.

Non si porterà la mascherina invece in quelle classi che dovessero avere tutti gli studenti vaccinati.

Le mascherine dovranno essere di tipo chirurgico, no Ffp2, e verranno anche quest’anno fornite dalle scuole.

Gli alunni dovranno mantenere il distanziamento?

Sì, ma solo laddove le condizioni lo permettano: rispetto allo scorso anno il distanziamento minimo di un metro è solo “raccomandato”.

Gli alunni di classi diverse dovranno entrare a scuola in maniera scaglionata?

Sì, bisognerà che gli istituti si attrezzino per ingressi scaglionati e ove possibile per accessi differenziati.

Come si svolgerà l’ora di educazione fisica?

All’aperto nessuna mascherina, ma si richiede il distanziamento interpersonale di almeno due metri. È preferibile praticare attività motorie che favoriscono il distanziamento.

Gli alunni avranno garantiti servizi scuolabus o altro genere di servizi di trasporto?

Ad oggi si sa che la capienza dei mezzi sarà all’80%. Si sta cercando di fornire scuolabus anche ai ragazzi delle superiori e altri mezzi alternativi, a partire dal bike sharing.

Che tipo di didattica svolgeranno?

La didattica sarà prevalentemente in presenza. La DAD solo in casi eccezionali.

L’ingresso a scuola dei genitori è consentito?

L’accompagnamento è concesso ad un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio (incluso l’uso della mascherina). Per il resto si prediligano comunicazioni a distanza.