Rientro a scuola, i documenti utili dei vari Uffici scolastici

Per il rientro a scuola, oltre ai documenti validi a livello nazionale, alcuni Uffici scolastici hanno pubblicato dei materiali, indirizzati alle scuole delle singole Regioni, per supportarle nelle operazioni di riapertura e avvio dell’anno scolastico.

Emilia Romagna

Materiali per la ripartenza -19- “Areazione locali”

Materiali per la ripartenza -18- ‘Scuola aperta’

Materiali ripartenza -17- Patti di comunità

Piemonte

“Ripartire insieme” – Una guida pratica per le scuole

Il documento offre una sintesi ragionata delle principali prescrizioni, misure e suggerimenti ministeriali sulla organizzazione didattica e la tutela della salute degli studenti e del personale. Si tratta di uno strumento di consultazione leggero, che cerca di ordinare e mettere a fuoco sinteticamente tutti gli aspetti essenziali che ogni scuola deve considerare per garantire un avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. I contenuti riguardano le attività a partire da settembre, dando per acquisite, in ogni singolo contesto, le soluzioni logistiche adottate per rispettare le norme sulla capienza dei locali e il distanziamento. La guida è destinata principalmente ai dirigenti scolastici, ma anche al personale scolastico e alle famiglie.

Provincia Autonoma di Bolzano

La scuola riparte: Vademecum per le famiglie

La scuola in lingua italiana ha preparato un vademecum per le famiglie, per aiutare i ragazzi ad iniziare bene l’anno scolastico: si tratta di suggerimenti indicativi e ampiamente integrabili e modificabili per ogni esigenza.

Provincia Autonoma di Trento

Più spazio alla scuola: pagina web con tutte le informazioni e i documenti che illustrano le modalità di rientro a scuola per l’anno scolastico 2020/2021.

Sicilia

Documenti prodotti dai sotto-tavoli regionali per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021

Veneto

Manuale Operativo USR Veneto

F.A.Q. sulla sicurezza nelle scuole

Linee guida Protocollo scolastico sicurezza COVID