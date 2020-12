Rientro a scuola il 7 gennaio: sì o no? Rispondi al sondaggio della ‘Tecnica della Scuola’

Rientro a scuola il 7 gennaio: sì o no? Rispondi al sondaggio...

Il 7 gennaio si torna in classe o è il caso di aspettare un paio di settimane, come ci suggerisce la Commissione Europea ai fini del contenimento del contagio? La Tecnica della Scuola ancora una volta attraverso lo strumento del sondaggio interroga i propri lettori per renderli partecipi dei grandi temi scuola.

Dunque, rientro a scuola il 7 gennaio: sì o no? Favorevole o contrario?

Da Bruxelles, infatti, arriva l’appello alla prudenza e l’invito ad introdurre un periodo “cuscinetto” post-festività natalizie. Anche per verificare gli effetti di potenziale aumento dei rischi di innalzamento dei contagi da Covid-19 dovuti alle Feste trascorse in casa con i parenti.

: “Al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue la stagione delle festività”, si invita a “valutare di allungare le vacanze scolastiche” o di ricorrere ad “un periodo di apprendimento a distanza, in modo da introdurre un periodo cuscinetto ed evitare la diffusione dei contagi a scuola“.

Quindi, vacanze prolungate o DaD?

Ecco cosa troverete nel nostro sondaggio

Indica il tuo ruolo, scegliendo tra:

Insegnante,

Studente,

Genitore,

Insegnante e genitore.

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola dell’Infanzia;

Scuola del Primo Ciclo (Elementari e Medie);

Scuola Secondaria Superiore.

Sei favorevole al prolungamento delle vacanze di Natale per altre due settimane dopo il 7 gennaio 2021?

Sì;

No;

Sì, ma solo per le superiori.

Sei favorevole a ricorrere alla DaD almeno fino al 16 gennaio 2021?