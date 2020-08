Rientro a scuola: le linee guida dei pediatri americani

L’America Academy of Pediatrics – AAP – ha rilasciato in questi giorni un documento, per dare delle Linee Guida per il rientro a scuola, partendo da un punto di vista clinico. Si tratta della revisione di una versione aggiornata alla luce di quanto, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo sta evolvendo. Lo scopo di questa revisione è quello di continuare a sostenere le comunità, la leadership locale nel campo dell’istruzione e della salute pubblica e i pediatri che collaborano con le scuole nella creazione di politiche per il rientro nelle scuole durante la pandemia per promuovere la salute generale di bambini, adolescenti, educatori, personale e comunità.

Le scuole e i programmi di sostegno scolastico sono fondamentali per lo sviluppo e il benessere di bambini e adolescenti: forniscono un’istruzione accademica, sia di persona che virtuale; abilità sociali ed emotive; sicurezza; nutrizione affidabile; servizi di salute fisica e psicologica; e opportunità per l’attività fisica. Le scuole fungono anche da centri critici nelle comunità, sostenendo attività rivolte agli adulti (formazione professionale, incontri di quartiere, lezioni per i genitori), oltre a garantire posti sicuri per bambini e adolescenti mentre i genitori o i tutori lavorano, il che a sua volta sostiene l’economia locale. (…) Le scuole svolgono un ruolo fondamentale nell’affrontare le disuguaglianze razziali e sociali: è fondamentale riflettere sull’impatto differenziale che la pandemia COVID-19 e le chiusure delle scuole hanno avuto sui diversi gruppi razziali ed etnici e sulle popolazioni vulnerabili. (….) Le disparità nei finanziamenti scolastici, nella qualità delle strutture scolastiche, nel personale educativo e nelle risorse per l’arricchimento dei programmi scolastici sono state esacerbate dalla pandemia.

Questo è quanto dichiarano i pediatri statunitensi nell’introduzione alle linee guida e, dopo aver declinato per ogni tipologia di scuola e grado le misure specifiche, danno alcune indicazioni, che richiamano quelle che a livello globale stanno diventano ormai universali principi per poter convivere con il virus.

Il punto di vista dei pediatri

In sintesi i pediatri statunitensi sostengono che: