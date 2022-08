Rientro a scuola, stangata per le famiglie: quasi 600 euro a studente per materiale scolastico escludendo i libri di testo

Come prevedibile, i prezzi relativi ai beni necessari per il ritorno a scuola tra zaini, portacolori, quaderni e libri si sono alzati. Le famiglie che hanno figli che frequentano la scuola sono destinate a spendere sempre di più, come dimostra un primo monitoraggio del Codacons.

Si tratta di una vera e propria ‘stangata‘ che, nel periodo dell’avvio dell’anno scolastico, si sta per abbattere sui portafogli degli italiani, già provati dal recente innalzamento generale dei prezzi di praticamente qualsiasi tipo di bene. Come riporta l’Ansa, i prezzi del corredo scolastico sono in rialzo in media del +7% rispetto allo scorso anno, seguendo il trend dell’inflazione che registra un marcato aumento nel nostro paese.

Quali beni?

Il costo di alcuni beni, secondo i dati, è da capogiro. Il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 200 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomme e pennarelli) la spesa tocca il picco di 60 euro. Altra voce che incide sull’esborso per il corredo è quella relativa al diario, che quest’anno sfiora i 30 euro per le marche più note. I prodotti che secondo l’associazione risultano in assoluto più costosi sono quelli firmati da influencer, youtuber, squadre di calcio e personaggi famosi.

A quanto ammonterà il costo complessivo per studente? Si parla di quasi 600 euro secondo le stime, per la precisione 588. Questa cifra non va però a includere il costo dei libri di testo, altra nota dolente per le famiglie. A seconda del grado di istruzione e della scuola si parla così di un esborso complessivo che rischia facilmente di arrivare a 1.300 euro a studente.