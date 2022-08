Rientro in classe a settembre, Rusconi (Anp): “A Roma mancano centinaia di insegnanti per coprire le cattedre”

Sul rientro in classe ci sono ancora tanti dubbi, alcuni vengono sollevati proprio da Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Roma, che a Il Tempo ha dichiarato: ” Ad oggi mancano ancora alcune centinaia di insegnanti per coprire le cattedre delle scuole romane. Pur sapendo che entro la fine di agosto dovrebbero essere immessi in ruolo i vincitori del concorso, noi temiamo che ciononostante molte cattedre rimarranno scoperte. Per cui si dovrà ricorrere alle graduatorie provinciali”.

E continua: “Nell’ipotesi in cui si dovrà far ricorso alle Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze) – prosegue Rusconi auspichiamo che non accada quello che è successo negli scorsi anni, anche nell’ultimo, quando i docenti mandati dall’Ufficio scolastico regionale si sono presentati a scuola tra gennaio e febbraio”.