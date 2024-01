Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS), disposizioni sulla fase transitoria [DECRETO]

Il Ministero ha pubblicato il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 259 del 30 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio, con cui vengono definite le disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022 n. 99, a garanzia del corretto e regolare funzionamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS).

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto n. 88/2023, le relative disposizioni trovano applicazione per le prove di verifica finale dei percorsi formativi di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) attivati a partire dall’anno formativo 2023/2024.

Nell’ambito sempre del decreto n. 88/2023, le disposizioni concernenti il rilascio, da parte delle Fondazioni ITS Academy, su richiesta degli allievi, delle certificazione delle competenze complessive acquisite all’esito dei percorsi anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale, nonché la validazione o certificazione da parte delle medesime Fondazioni delle competenze acquisite dagli allievi durante i tirocini formativi e l’attività lavorativa svolti al di fuori dei percorsi formativi, trovano applicazione già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, coincidente con la data del 20 giugno 2023, e, pertanto, anche con riferimento ai percorsi formativi in corso di svolgimento.

Le disposizioni di cui all’articolo 6 del medesimo decreto n. 88/2023, concernenti i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e di diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate nonché il modello EUROPASS diploma supplement, trovano applicazione a partire dall’entrata in vigore del decreto. Pertanto, i nuovi modelli di diploma e di EUROPASS di cui al precedente periodo sono rilasciati per tutti i titoli conseguiti all’esito delle prove di verifica terminate a decorrere dal 20 giugno 2023.

