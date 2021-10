RiGenerazione Scuola, Floridia: “Il più grande progetto di sostenibilità e transizione ecologica”

Continua il percorso finalizzato a una scuola più sostenibile. Il Piano “RiGenerazione Scuola” punta alla transizione ecologica e culturale e alla sostenibilità ambientale. Il progetto vedrà lo stanziamento di risorse per 2 milioni di euro da parte del ministero dell’istruzione, come recita il decreto pubblicato in giornata. “Risorse che verranno destinate a finanziare progetti e iniziative di ciascun istituto selezionato, sostenendo un percorso di trasformazione in cui la comunità scolastica sarà assoluta protagonista” afferma la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia.

Obiettivi del Piano “RiGenerazione Scuola” sono quelli dell’Agenda 2030, ovvero consentire agli studenti di prendere coscienza e dare concretezza ai concetti di sicurezza alimentare , tutela della salute e del benessere, fruizione di energia pulita e accessibile e consumo responsabile, promuovendo azioni per combattere i cambiamenti climatici, proteggere e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

“Sono orgogliosa di questo progetto, che vuole rendere la scuola italiana protagonista della transizione ecologica e culturale e leader in Europa e nel mondo dell’educazione alla sostenibilità. Il nostro obiettivo è quello di avere la popolazione scolastica più eco-alfabetizzata al mondo, e grazie a “RiGenerazione Scuola” questo orizzonte può davvero divenire sempre più concreto” ha ribadito la sottosegretaria.