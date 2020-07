Rilevazione degli esiti di scrutini ed esami: termine ultimo 10 luglio

Chiudono domani, 10 luglio 2020, le attività di trasmissione degli esiti di scrutini ed esami in Anagrafe studenti. Tutte le indicazioni sono state fornite con nota 1348 del 9 giugno 2020.

In particolare, nell’area “Alunni – Gestione alunni – Scrutini finali analitici – Gestione scrutini”, è disponibile la funzione per la rilevazione degli esiti degli scrutini analitici per studente. La comunicazione può essere effettuata con inserimento diretto sul SIDI oppure tramite

l’invio di un flusso generato dal software locale certificato.

In merito invece all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, quest’anno coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe, pertanto viene chiesto di indicare esclusivamente il voto finale. La funzione per la trasmissione dei dati si trova nell’area SIDI “Alunni – Gestione alunni – Esami di Stato I Ciclo”. La trasmissione dei dati può essere effettuata con l’inserimento diretto sul SIDI oppure, per le scuole che utilizzano i pacchetti locali, attraverso appositi servizi Web. In particolare, per tutti gli alunni frequentanti il terzo anno è impostata l’ammissione all’esame mentre andrà comunicata esclusivamente la valutazione finale e l’esito.

Per la rilevazione Esiti Esami di Stato del II ciclo le indicazioni operative sono state già fornite con la nota prot. n.1319 del 4 giugno 2020.