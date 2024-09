Rilevazione Statistica Assenze, dal 1° ottobre una nuova funzione su SIDI

A partire dal 1° ottobre 2024, la rilevazione mensile delle assenze del personale scolastico sarà gestita tramite una nuova applicazione nel sistema SIDI, accessibile attraverso il percorso: Applicazioni SIDI → Fascicolo Personale Scuola → Rilevazione Statistica Assenze. La compilazione sarà automatica cliccando il pulsante “IMPORTA DATI FASCICOLO”, che recupererà in modo sintetico le informazioni già presenti nel sistema “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola” (GGRCS). È quindi necessario controllare preventivamente la correttezza e completezza dei dati in GGRCS.

Come di consueto, sarà richiesto l’inserimento mensile dei dati relativi al mese precedente. In occasione dell’avvio della nuova funzione, oltre ai dati di settembre 2024, sarà necessario caricare anche quelli dei mesi da gennaio ad agosto 2024. Questa operazione sarà rapida e semplice se i dati GGRCS saranno completi. Il caricamento dei dati pregressi potrà essere completato entro dicembre 2024. Dopo l’importazione, sarà possibile effettuare eventuali correzioni o integrazioni manualmente.

Dal mese di ottobre 2024, il sistema precedente rimarrà accessibile solo in modalità di “Visualizzazione dati” attraverso il percorso: Applicazioni SIDI → Rilevazioni → Rilevazioni sulle scuole → Assenze del Personale. La Guida Operativa, con tutte le istruzioni dettagliate, è disponibile nella sezione “Documenti e Manuali” del portale SIDI. Per problemi tecnici o operativi, si potrà richiedere assistenza all’Ufficio di Statistica inviando un’email all’indirizzo [email protected], specificando il codice meccanografico della scuola e un recapito telefonico.

LA NOTA MIM