Rinnovo contratto, Barbacci ottimista dopo incontro all’Aran: “Trattativa vicina alla conclusione. Sciolto un nodo rilevante”

La segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci. in un video sul canale YouTube del sindacato, fa il punto della situazione sul contratto, dopo l’incontro all’Aran:

“Un incontro importante quello di ieri (17 maggio) all’Aran, credo sia stato fatto un passo avanti verso l’obiettivo che ci sta a cuore: concludere al più presto una trattativa che sta andando avanti oramai da molto tempo. Concludere presto, concludere bene. Sulle risorse si sta mettendo a punto la distribuzione di quelle residue, dopo che la maggior parte di quelle disponibili è già in busta paga da alcuni mesi. È anche per questa ragione che al momento stiamo trattando di cifre piuttosto esigue, non dimentichiamolo. Così come non dobbiamo sottovalutare il risultato ottenuto che è quello di una loro distribuzione a tutto il personale e non solo a quote ristrette. Non è stato facile ottenere questo risultato in presenza di forti pressioni politiche e mediatiche per far prevalere logiche salariali diverse premiali e selettive alle quali abbiamo sempre contrapposto un’altra priorità: dare più valore e dignità alle retribuzioni di tutto il personale”.

“Ma ieri un altro nodo rilevante è stato sciolto: ed è quello che riguarda la parità di trattamento fra il personale di ruolo e il personale precario nell’accesso di alcuni diritti contrattuali sui quali non può esserci discriminazione. Parlo del diritto a fruire dei tre giorni di permesso retribuito anche per i supplenti annuali e fino al termine delle lezioni. Su questo si è finalmente raggiunta un’intesa fra le parti di cui resta solo da definire il costo economico, comunque sostenibile nel quadro delle risorse a disposizione. Anche per questo credo si possa guardare ai prossimi incontri con la speranza che ci portino rapidamente a una conclusione. Credo sia nelle attese delle lavoratrici e dei lavoratori e dev’essere questo l’obiettivo su cui lavorare con la massima energia”.