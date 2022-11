Rinnovo contratto, i 340 ml in più sono una necessità. Prosegue l’incontro tra Valdiatara e sindacati

L’incontro di oggi, 10 novembre 2022, tra il Ministro Valditara e i sindacati, per trovare la soluzione di accordo per il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 si sta prolungando anche nel pomeriggio e probabilmente arriverà fino a stasera. L’impressione che riceviamo, dalle notizie che trapelano, è di un Ministro intenzionato a chiudere la partita del rinnovo contrattuale entro Natale.

Condizione minima per i sindacati

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito sta cercando, nonostante tutte le resistenze del caso, di trovare il modo di arrivare a chiudere con un accordo sindacale unitario la partita del rinnovo contrattuale del CCNL scuola 2019-2021.

Per i sindacati l’accordo minimo raggiungibile è quello di garantire alle circa 90 euro medie lorde già trovate nelle leggi di bilancio del triennio precedente, le 30 euro derivanti dalle risorse accessorie per la valorizzazione professionale del personale docente e Ata. In buona sostanza i sindacati andranno a sottoscrivere un accordo, entro il prossimo Natale, per una cifra lorda che toccherebbe 120 euro. Si tratta di una soglia minima sotto la quale non ci dovrebbe essere accordo con i sindacati. Quindi i 340 milioni di euro derivanti dai fondi dedicati alla valorizzazione del personale della scuola e utilizzabili, con un cambio di atto di indirizzo del Ministro, per aumentare gli stipendi, sono più che mai necessari.

In attesa dei comunicati sindacali

La giornata è ancora lunga, quindi tutto potrebbe ancora succedere. L’incontro si sta svolgendo con serenità, lasciando intravedere una probabile intesa, anche se esistono problematiche aperte e ancora non risolte. Quindi nonostante l’ottimismo di arrivare ad un accordo contrattuale, restiamo in attesa di conoscere i comunicati ufficiali dei sindacati.

Aumenti e arretrati nel 2023

Se l’accordo contrattuale del rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 dovesse arrivare poco prima di Natale, appare evidente che gli aumenti e gli arretrati arriveranno nelle tasche degli insegnanti e del personale ATA non prima di gennaio o febbraio 2023.