Rinnovo contratto scuola, Barbacci: “Nessuna ragione per ulteriori ritardi, ora che la Legge di bilancio è stata approvata”

Nel punto di inizio anno, la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci ha parlato degli impegni del 2025, soffermandosi in particolar modo sul rinnovo del contratto:

Se per il voto RSU abbiamo già date precise, non ce ne sono invece per quanto riguarda il rinnovo del contratto per il triennio 2022-2024 che ha bisogno per concretizzarsi di un accordo fra le parti che si confrontano al tavolo negoziale del cui esito sono protagonisti e responsabili. Altre categorie l’hanno già rinnovato Il loro contratto e ne vedranno presto i benefici, noi chiediamo che le trattative prendano avvio il più presto possibile, non c’è nessuna ragione per ritardare ancora questo rinnovo ora che la Legge di bilancio è stata approvata definitivamente dal Parlamento, è interesse delle lavoratrici e dei Lavoratori avere quanto prima in busta paga le risorse stanziate per il nuovo contratto Voglio sperare che tutti si impegnino insieme a noi per questo obiettivo è l’unico modo perché la nostra categoria possa fare un altro passo avanti in direzione di una più giusta valorizzazione del suo lavoro Noi ricominceremo già nei prossimi giorni a lavorare per questo. Buon 2025.