Rinnovo contratto scuola, non sarà più possibile associare i nominativi di docenti e Ata alle cifre assegnate dal Fondo di Istituto

Con la firma del CCNL scuola 2019-2021 i sindacati hanno accettato di ricevere, in fase di informazione, le cifre assegnate dal Fondo di Istituto a docenti e personale Ata senza conoscere i nominativi di coloro che ricevono i compensi. In buona sostanza se un docente dovesse ricevere un compenso accessorio per un ruolo svolto durante l’anno scolastico, non deve essere riconoscibile per la privacy e quindi ai sindacati, compresi gli RSU non sarà fornita l’identità di chi percepisce compensi aggiuntivi scaturiti da ruoli previsti dalla contrattazione di Istituto.

Informazione ai sindacati, ma senza nominativi

Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 6, del CCNL scuola oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, a livello di Istituzione scolastica ed educativa si dà informazione anche dei dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Abrogate le norme precedenti

Nel rinnovo del contratto scuola si fa esplicito riferimento all’abrogazione dell’art. 22 del CCNL 19/04/2018, quindi appare evidente che le norme sull’informazione ai sindacati definite con il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 sono molto più restrittive in tema di trasparenza riseptto quelle previste nel CCNL scuola 2016-2018. In buona sostanza i sindacati hanno accettato l’idea di fare prevalere la privacy sulla distribuzione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa piuttosto che la trasparenza di conoscere la destinazione nominativa dei compensi.