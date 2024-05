Rinnovo Gps 2024, quando sarà? Le previsioni dell’esperto

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle graduatorie provinciali delle supplenze (Gps), il cui aggiornamento è attesissimo.

QUESITO 1: Cosa sta succedendo rispetto i tempi della procedura di presentazione della domanda di aggiornamento delle GPS 2024-2026?

Le ultime novità apportate nella bozza dell’OM aggiornamento GPS 2024-2026, che per la terza volta viene presentata ai sindacati, dovranno passare al vaglio del CSPI che comunque non impiegherà meno di sette o dieci giorni per dare un suo parere. Quindi le domande non potranno essere presentate prima del 15 maggio e si presume che la scadenza non potrà avvenire prima del 5 giugno 2024. Per cui bene che vada siamo già in ritardo di una settimana rispetto all’aggiornamento GPS del 2022-2024.

QUESITO 2: Quali sono state le novità dell’ultima bozza di OM aggiornamento delle GPS 2024-2026?

La novità è quella per cui possono inserirsi in prima fascia delle GPS con riserva, gli aspiranti che dichiarano di voler conseguire l’abilitazione per la classe di concorso specifica (anche se ancora non c’è stata la possibilità di iscriversi al percorso abilitante), detta riserva dovrà comunque essere sciolta entro il 30 giugno 2024 con l’attestazione di essere iscritti al percorso abilitante. Ma c’è di più: costoro potranno, nel frattempo che si abilitano, ottenere contratti di supplenza con clausola risolutiva e dovranno comunque abilitarsi entro e non oltre il termine dell’anno accademico 2023/2024.

QUESITO 3: Mi laureerò il prossimo luglio 2024 in Scienze della Formazione primaria, potrò inserirmi con riserva in prima fascia GPS per la classe di concorso EEEE e sciogliere la riserva dopo avere conseguito la laurea?

Nelle bozze dell’OM per l’aggiornamento delle GPS c’è scritto che la riserva si potrà sciogliere entro e non oltre il 30 giugno 2024. Per cui chi si laureerà in luglio è destinato a non potere entrare in prima fascia GPS della classe di concorso EEEE.

