Riscoprire Rodari con il corso online di Tecnica della scuola

Nel 2020 ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodari e cadono anche 40 anni dalla sua morte e 50 anni dal conferimento allo scrittore del prestigioso premio internazionale Hans Christian Andersen. La tripla ricorrenza può essere l’occasione per conoscere in maniera più approfondita l’opera di uno scrittore che è stato una figura di primo piano nel giornalismo, nella letteratura per l’infanzia e nella letteratura tout court e che ha anche dato un contributo alla pedagogia in direzione di una valorizzazione della creatività.

Nel corso online “Riscoprire Rodari” verrà tracciato un profilo dello scrittore per evidenziare la sua figura di intellettuale poliedrico. Verranno analizzati alcuni dei suoi testi più significativi, noti e meno noti, ponendo l’attenzione su quelli che possono fornire degli spunti per il lavoro in classe, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria. Verrà posta l’attenzione infine sulla Grammatica della fantasia, opera imprescindibile sui meccanismi dell’immaginazione.

OBIETTIVI

Contestualizzare l’opera rodariana nel panorama storico e letterario del Novecento

Fornire una panoramica di testi rodariani significativi, utili nella progettazione di attività didattiche

Presentare i principali meccanismi creativi descritti nella Grammatica della fantasia

Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore di formazione:

> Giovedì 2 luglio 2020 – Ore 16.00/18.00

> Venerdì 3 luglio 2020 – Ore 16.00/18.00

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.