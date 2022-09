Rissa tra due studenti in classe, ragazza scaraventata contro il muro tra schiaffi e spinte: nessun compagno è intervenuto

Rissa tra due studenti in classe, ragazza scaraventata contro il muro tra...

Un fatto deplorevole quello avvenuto in una scuola di Aversa, in provincia di Caserta. All’interno di un’aula, come riporta Il Mattino, due compagni di classe, un ragazzo e una ragazza, hanno litigato arrivando allo scontro fisico. L’alterco è stato ripreso con il telefono da qualcuno, probabilmente un compagno di classe dei due.

Questo video è rimbalzato ovunque sul web, arrivando anche tra le mani di Francesco Emilio Borrelli, giornalista e Consigliere Regionale della Campania che lo ha condiviso sul suo profilo Facebook lasciando i suoi seguaci sgomenti. Nel breve video che testimonia il fatto si vedono i due studenti in questione in piedi in classe davanti ad un banco, probabilmente l’oggetto della diatriba.

La ragazza provoca il ragazzo gettando a terra uno zaino riposto sul banco e sedendosi sulla sedia. Di fronte a questo gesto scatta l’ira dello studente, che non ci vede più e spinge violentemente la compagna verso il muro, all’angolo. La ragazza si rialza da terra e cerca di reagire. Tra schiaffi e spinte tutto finisce nel momento in cui entra un’adulta in classe, probabilmente una docente.

Perché nessuno ha reagito?

E i compagni di classe? Uno ha, probabilmente, ripreso il tutto. Gli altri, secondo Il Mattino, hanno guardato la scena addirittura con urla di incitamento. Ciò che è certo, in quanto viene dimostrato dal video, è che nessuno di loro è intervenuto, nonostante alcuni si trovassero proprio vicino ai due. Ancora sono ignote le ragioni del litigio tra i due. Il fatto è stato denunciato alle autorità competenti, come conferma Borrelli.