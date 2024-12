Rissa tra studentesse durante la ricreazione, interviene la polizia

Momenti di tensione questa mattina, martedì 10 dicembre, in un’istituto di Lucca, dove una lite tra tre studentesse di età compresa tra i 16 e i 18 anni è degenerata in una violenta rissa. L’episodio, avvenuto durante la ricreazione, sembra essere scaturito da vecchi rancori mai sopiti.

Come riportato dai giornali locali, le ragazze sono passate rapidamente dalle parole alle mani, tirandosi per i capelli con tale violenza da strapparne alcune ciocche. Nonostante i tentativi di altri studenti di intervenire, è stato necessario l’arrivo della polizia e dell’ambulanza per riportare la calma.

Tutte e tre le giovani, in stato di choc e con lievi ferite, sono state accompagnate al pronto soccorso per accertamenti. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.