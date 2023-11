Ritorna Punto di Incontro, la più importante manifestazione regionale dedicata all’orientamento, alla formazione e al lavoro

Per due giorni, 29 e 30 novembre, la Fiera di Pordenone diventa punto di riferimento per studenti al termine del percorso formativo e persone in cerca di ricollocamento.

La 15° edizione di Punto di Incontro, manifestazione in programma il 29 e 30 novembre alla Fiera di Pordenone, è un’occasione imperdibile di informazione, confronto e dialogo per conoscere percorsi di formazione e occasioni di lavoro per scegliere il proprio futuro in maniera consapevole.



Target

La Fiera si rivolge non solo ai giovani alla ricerca di spunti per orientarsi nelle scelte formative post-diploma e nelle prime opportunità lavorative ma anche a chi desidera riqualificare il proprio profilo professionale o cambiare impiego. È una manifestazione che ogni anno accoglie studenti della scuola superiore e le loro famiglie, docenti dell’orientamento, persone in cerca di un primo o nuovo lavoro e tutti coloro che desiderano organizzare nuove esperienze all’estero o specializzarsi. Grazie ad una proposta espositiva diversificata, finalizzata a garantire una panoramica completa su offerta formativa e lavorativa, i visitatori di Punto di Incontro potranno entrare in contatto con realtà locali e non solo: università, centri di formazione, ITS (Istruzione Tecnica Superiore), IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), business school, imprese, forze dell’ordine, servizi per l’impiego, agenzie del lavoro, associazioni di categoria, ordini professionali e sindacali, istituzioni. Non solo percorsi di studio ma anche tante opportunità di carriera: Punto di Incontro è un momento per fare networking, informarsi, guardare alle alternative possibili per il proprio futuro, all’interno di un format fieristico che unisce stand espositivi ad un ricco programma di incontri gratuiti.



Workshop e seminari



Punto di Incontro è luogo dove far nascere domande, grazie all’interazione con gli espositori presenti e alla partecipazione a workshop e seminari ma soprattutto dove trovare risposte attraverso il dialogo con i diretti interlocutori di interesse. Non si tratta di una fiera statica ma ogni stand propone contenuti dinamici e coinvolgenti: giochi, quiz, interviste, “prove sul campo” per realizzare il perfetto cv, prepararsi al colloquio di lavoro e testare le proprie capacità.



Trova lavoro



“Come entrare nel mondo del lavoro? Quali sono le competenze più richieste? Quali sono le professioni del futuro?”: sono queste le domande più ripetute tra gli stand di Punto di Incontro e gli espositori sono pronti a rispondere offrendo un ventaglio di informazioni sulle opportunità, sulle soft skills più ambite con approfondimenti e testimonianze dal vivo.

Molte sono le aziende che stanno già cercando nuovi talenti o persone con esperienze e le aspetteranno presso i loro stand in fiera per un primo colloquio conoscitivo.

Che tu stia cercando un percorso di studio post diploma o una prima o nuova esperienza di lavoro, vieni a Punto di Incontro!



Mercoledì 29 e Giovedì 30 novembre

Dalle ore: 9.00/17.00 – Ingresso Gratuito

