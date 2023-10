Ritorno ora solare 2023, lancette avanti o indietro? Ecco quando

Anche per quest’anno ritornerà l’ora solare. Le lancette si sposteranno un’ora indietro, dalle 3 alle 2 nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre.

Ma cosa comporta per a livello psicofisico per le persone? Proprio un anno fa, abbiamo svolto un sondaggio per capire l’impatto del cambio ora sui docenti. Due docenti su tre risentono del cambio dell’ora da legale a solare: una percentuale che sale tra coloro che gravitano nel mondo della scuola e a risentirne è anche oltre la metà degli studenti. Sono questi i risultati dell’ultimo sondaggio della Tecnica della Scuola, realizzato in collaborazione con Assirem (Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno) sono stati circa 500 lettori, metà dei quali insegnanti (51,6% di risposte), ben distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Ora solare, la psicologa avverte: portatrice di episodi depressivi e altre patologie psichiatriche

La redazione della Tecnica della Scuola, per capire di più quali effetti può avere questo cambiamento nella vita di tutti i giorni, ha intervistato Giuseppina Riotto, esperta nella terapia cognitivo comportamentale di terza generazione, Acceptance and Commitment therapy.

GURDA L’INTERVISTA