Il popolo della scuola vuole tornare a “vivere” lanciando questo inno alla speranza: Rivogliamo la nostra vita. Il video è stato realizzato dai docenti e dagli alunni dell’istituto comprensivo “Bovio – Mazzini” di Canosa di Puglia.

GUARDA IL VIDEO

Il soggetto del video ha come protagonisti alcuni studenti in DaD, altri in presenza e diversi docenti La partecipazione da casa e da scuola rende questo videoclip speciale nel messaggio che vuole comunicare.