Romanae Disputationes: 4.000 ragazzi al corso inaugurale

4000 studenti di tutta Italia, in presenza a Milano e in diretta streaming da oltre 150 scuole, assisteranno, mercoledì 21 settembre alle ore 15:00, presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla lezione inaugurale della X edizione del Concorso nazionale di filosofia per la secondaria superiore Romanae Disputationes.

Il tema che accompagnerà gli studenti e i loro insegnanti sarà: “Che cos’è la realtà?” attraverso confronti e riflessioni filosofiche, tra scritti, video, monologhi e dispute filosofiche.

Ospite d’eccezione della lezione inaugurale è Mario De Caro, professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università degli studi Roma Tre. Introduce Marco Ferrari, docente di filosofia e Preside del Liceo Malpighi di Bologna.

Le Romanae Disputationes rientrano nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del MIUR, costituendo uno dei progetti di potenziamento delle eccellenze su scala nazionale in ambito filosofico.