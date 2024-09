RSU in una Istituzione scolastica, la carica è incompatibile con quella di consigliere di minoranza di un Ente Locale?

La carica di componente RSU, in una Istituzione scolastica, è incompatibile con quella di consigliere di minoranza di un Ente Locale eletto come rappresentante di una Lista Civica?

Nell’ambito di una serie di orientamenti applicativi pubblicati in data 27 settembre 2024, l’ARAN ha risposto a questo quesito con parere CQRS203.

L’ARAN fa presente che l’art. 8 dell’ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che “La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU”.

Sulla base di questa norma, la carica di componente RSU è pertanto incompatibile con quella di consigliere di minoranza di un Ente Locale.