Safer Internet Day, come tutelare i bambini dai rischi della Rete: le iniziative del Telefono Azzurro e la diretta della Tecnica della Scuola

Si svolgerà il 7 febbraio prossimo il Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata all’uso consapevole e responsabile di Internet, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Per l’occasione, il 6 e il 7 febbraio il Telefono Azzurro chiama a raccolta Istituzioni pubbliche e private con l’obiettivo di lavorare insieme a strategie e azioni comuni, a breve e lungo termine, e condividere strumenti operativi per dar vita ad una proposta di Agenda digitale per bambini e adolescenti, policy normativa di cui l’Italia ancora non è attrezzata.

L’evento, insignito del riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, costituirà la prima occasione di confronto pubblico tra Telefono Azzurro – da 35 anni interlocutore di riferimento in Italia sui temi della tutela dei diritti dei bambini e dell’infanzia – e il nuovo Governo per promuovere un dialogo fattivo con le istituzioni sulle insidie digitali a cui sono sempre più soggetti i più piccoli, sia nel mondo reale che nel mondo del digitale.

L’appuntamento del 6 febbraio, che si terrà presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, ospiterà un dibattito su come oggi anche bambini e adolescenti siano fornitori attivi di dati di ogni genere, che circolano continuamente all’interno di banche dati, entrando a far parte di un proficuo mercato. Su questo tema diversi esperti e accademici offriranno una panoramica del mondo digitale in ambito economico, sociale, psicologico, etico, legale e tecnologico. In questa sessione verrà presentato il rapporto che Telefono Azzurro ha elaborato, con il supporto di Doxa Kids, con l’obiettivo di portare alla luce le diverse tematiche affrontate insieme ai ragazzi e ai loro genitori. Il giorno successivo previsti due momenti, uno alla Camera dei Deputati e un altro all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede con contributi di relatori istituzionali, nazionali e internazionali.

La diretta della Tecnica della Scuola (7 febbraio) sulla giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

Si avvicina il terzo appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (classi dalla terza media al quinto anno delle superiori): Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, consigli pratici su come contrastare un fenomeno in crescita.

(Se la tua classe non è ancora iscritta, vai al seguente link per farlo)

Il prossimo 7 febbraio dalle ore 10:30 alle 12:00, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ci confronteremo insieme sui temi dei diritti, della dignità sociale, dell’uguaglianza, del contrasto ad ogni forma di denigrazione e privazione e della sicurezza in rete, alla luce degli articoli della nostra Costituzione, 2, 3, 9, 15, 28, 30, 33, 34, 38.

Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita su iniziativa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. E in questa occasione rimangono sempre più in vista i numeri di un fenomeno che sembra difficile estirpare. Si stima infatti che nel mondo siano 246 milioni i bambini e gli adolescenti vittime di una qualche forma di bullismo.

Tutti gli ospiti dell’evento

Lisa Di Berardino , vice questora della polizia postale e delle comunicazioni, Centro operativo sicurezza cibernetica di Milano;

, vice questora della polizia postale e delle comunicazioni, Centro operativo sicurezza cibernetica di Milano; Daniele Manni , docente di informatica e auto-imprenditorialità presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, vincitore del ‘Global Teacher Award 2020’ (primo italiano a riuscirci) e tra i promotori della startup Mabasta, contro il bullismo, premiata dal Presidente della Repubblica Mattarella;

, docente di informatica e auto-imprenditorialità presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, vincitore del ‘Global Teacher Award 2020’ (primo italiano a riuscirci) e tra i promotori della startup Mabasta, contro il bullismo, premiata dal Presidente della Repubblica Mattarella; Mirko Cazzato, Studente dell’anno 2021, co-fondatore e team leader della ‘startup’ sociale ‘MaBasta-Movimento anti bullismo animato da studenti adolescenti’, selezionato nella Top 10 mondiale del “Global Student Prize”, risultato tra i dieci studenti più impattanti al mondo per l’impegno sociale.

A partecipare all’evento Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’ e Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace e Rodolfo Marchisio, pedagogista, esperto di cittadinanza digitale e di cyberbullismo. Conduce Daniele Di Frangia.

Come seguire l’evento?

Per seguire l’evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui canali Facebook o YouTube della Tecnica della Scuola (o cliccare sul video di sopra) il giorno dell’evento. Gli alunni potranno liberamente porre le loro domande attraverso il numero Whatsapp 3761616311.

I prossimi eventi