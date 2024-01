Safer Internet Day, si celebra il 6 febbraio: evento in diretta streaming per tutte le scuole

Il 6 febbraio 2024 ricorre il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. L’iniziativa, istituita e promossa dalla Commissione Europea, costituisce una rilevante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

Con nota prot. 207 del 23 gennaio 2024, in occasione di questa Giornata, il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita tutte le Istituzioni scolastiche a partecipare all’evento in streaming che sarà trasmesso dalle ore 10:00 alle ore 12:30 dal Teatro “Ambra Jovinelli” di Roma, sui seguenti canali:

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/safer-internet-day-2024/

Il calendario degli eventi che si svolgeranno in tutto il mondo è consultabile nel sito della Commissione Europea dedicato alla giornata (https://www.saferinternetday.org/).

Sempre il 6 febbraio verrà inoltre presentato un contest sull’intelligenza artificiale, dal titolo “L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro”, destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado. Per seguire l’evento e scoprire il programma SID 2024 è possibile consultare l’home page del MIM e il canale https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/safer-internet-day-2024/.

Con la stessa nota il Ministero comunica che anche quest’anno, il Safer Internet Centre, in concomitanza del SID, lancerà la connessa campagna informativa “Il Mese della Sicurezza in Rete”. All’interno della stessa sezione SID 2024 sarà possibile inserire, dal 6 al 29 febbraio 2024, con apposito formulario, le relative attività organizzate delle istituzioni scolastiche.

