Salone del libro 2024: i progetti per le scuole

È stato presentato in questi giorni il programma completo dei progetti dedicati alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023 – 24 nell’ambito delle iniziative previste per il Salone Internazionale del Libro, che si terrà a Torino dal 9 al 13 maggio 2024.

Si tratta di un ricco pacchetto di offerte per le classi, che già in questi giorni potranno cominciare ad iscriversi e candidarsi ai vari progetti e non manca anche quest’anno la formazione dei docenti, che come ha sottolineato la direttrice del Salone per il prossimo biennio Annalena Benini, è una parte fondamentale della relazione tra le scuole e la kermesse torinese dedicata da anni al mondo del libro e dell’editoria nazionale e internazionale.

I progetti

Un libro tante scuole: è il progetto di lettura condivisa rivolto a alle classi del triennio della scuola secondaria di II grado, che mette a disposizione degli studenti 6000 copie del IV volume della Biblioteca del Salone, che sarà Cime tempestose di Emily Bronte; una serie di contenuti originali podcast, video lezioni con voci di autori contemporanei per arricchire il percorso dei giovani lettori.

Adotta uno scrittore: é il progetto che porta nelle classi autori e autrici contemporanei favorendo uno scambio reale, un incontro tra diverse esperienze, sensibilità, passioni e interessi. Un percorso di quattro incontri: tre in classe e uno al Salone Internazionale del Libro di Torino. Adotta uno scrittore per l’anno scolastico 2023/2024 prevede 40 adozioni e sarà attivo in Piemonte (26); Liguria (6); Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (8).

Il fulcro attorno a cui ruota il progetto è lo scambio reale tra autori e studenti, un incontro tra diverse esperienze, sensibilità, passioni e interessi. Il progetto si rivolge alle classi delle scuole primarie, secondarie di I e II grado (comprese strutture detentive e ospedaliere) di Piemonte, Liguria, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Oltre la notizia – Raccontare il Mondo: è il progetto del Salone del Libro realizzato, rivolto alle classi II e III della scuola secondaria di I grado e I e II della scuola secondaria di II grado – prevedetre incontri online con tre giornalisti del Corriere della Sera per riflettere sull’importanza e la complessità di fare informazione in tempo di guerra, sulla disinformazione e sulle sfide tecnologiche.

In classe con Jeff Kinney: rivolto agli alunni del II ciclo delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie è un progetto di scrittura e disegno creativi, con l’autore Jeff Kinney, ispirato al mondo di Diario di una Schiappa.

Comix Games: si tratta del concorso nazionale di ludo linguistica per le secondarie di primo e secondo grado che da oltre dieci anni propone un approccio originale alla lingua italiana, offrendo alle scuole opportunità ed esperienze didattiche, a distanza e dal vivo, all’insegna della creatività.

Formazione docenti

Educare alla lettura: si tratta di incontri di formazione a cura del Salone del Libro con il Cepell – Centro per il libro e la lettura, un progetto formativo per docenti con sperimentazione in classe. Nelle lezioni sarà possibile affrontare la creazione di un contesto scolastico sereno e favorevole all’apprendimento, la dispersione scolastica, la valutazione formativa e la partecipazione attiva degli studenti alle assemblee e alle attività collettive che sono alla base della comunità scolastica. Ogni incontro sarà condotto da un esperto e ospiterà due brevi interventi: quello di un insegnante che illustrerà brevemente una pratica didattica svolta nelle sue classi e di una studentessa che porterà la sua esperienza. Alla fine di ogni incontro sarà descritto e consegnato ai partecipanti un kit didattico ispirato all’approccio Student Voice, finalizzato al coinvolgimento attivo delle/degli studenti nelle classi. Ogni kit didattico sarà accompagnato da alcuni brani da leggere ad alta voce in classe e da una bibliografia di saggi e opere narrative inerenti al percorso e ai temi trattati.

Per saperne di più, scoprire le scadenze e le modalità di iscrizione https://www.salonelibro.it/salto-scuola.html