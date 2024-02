Salone del Libro di Torino 2024: le anticipazioni del programma rivolto alle scuole e ai docenti

In attesa del programma finale, che sarà rilasciato a metà di aprile, gli organizzatori del Salone del Libro di Torino, che si svolgerà dal 9 al 13 maggio, hanno reso note alcune anticipazioni rivolte alle scuole e ai docenti.

È già possibile prenotarsi al link https://www.salonelibro.it/salto-scuola/classi.html, per ricevere ogni informazione utile per poter partecipare con le proprie classi agli eventi programmati.

Vediamo allora, divise per tipologie di scuola e per target di alunni e alunne, alcune delle anticipazioni della fiera del libro torinese.

Scuole dell’infanzia e primarie

Per i più piccoli tanti laboratori ogni giorno: dalle letture ad alta voce nel Lab. Lettura e Nati per Leggere (fascia 0-6 anni), ai giochi e simulazioni scientifiche nel Lab. Scienza e nell’’HEPscape! con l’attività sulle particelle progettata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Segnaliamo giovedì 9 maggio 2024 Luciana Littizzetto e un gruppo di lettori delle scuole primarie, ci racconteranno con leggerezza le storie di alcuni albi illustrati e lo spettacolo Pimpa viaggia in Italia.

Il 10 maggio 2024 in Arena Bookstock si festeggeranno i 90 anni di Paperino e in Sala Gialla si ricorda Franco Basaglia a 45 anni dalla riforma della cura del disagio mentale, con sua figlia Alberta Basaglia attraverso letture degli attori del Teatro Ragazzi e Giovani e i disegni animati realizzati da alcune classi.

Lunedì 13 maggio 2024 arriva Jeff Kinney, creatore di Greg, il protagonista della serie Diario di una Schiappa; ci sarà anche lo spettacolo Il Gruffalò, ispirato all’omonimo amatissimo albo illustrato long seller.

Scuole secondarie di primo grado

Per i teenagers delle medie ci saranno laboratori di fumetto, scienze, scrittura e tanti incontri.

Giovedì 9 maggio 2024 arriverà a Lingotto la scrittrice pluripremiata Katherine Rundell con Creature impossibili; al Salone anche Philippe Lechermeier, che porterà il suo universo immaginario della fortunatissima trilogia Maldoror.

Venerdì 10 maggio 2024 appuntamento con il Premio Strega ragazzi e ragazze, e un incontro con diversi scrittori e scrittrici sul tema della Resistenza. Con il giornalista sportivo Marino Bartoletti e il suo La squadra dei si parlerà di Olimpiadi.

Infine, il 13 maggio 2024 l’autrice tedesca Hanna Harms presenterà la sua graphic novel Il mondo delle api, che racconta di come il cambiamento climatico sia strettamente legato al futuro delle api.

Scuole secondarie di secondo grado

Per i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado ci saranno laboratori di scrittura e fumetto.

Ad aprire il programma per le scuole superiori sarà Maurizio Maggiani dialogando con un gruppo di giovani sul tema della memoria con il suo Calendario Civile. Si parlerà anche di poesia, ricordando Giovanni Pascoli con Giuseppe Grattacaso e il rapper Rancore. Al Salone anche l’autrice svedese Jenny Jägerfeld, che porterà il suo ultimo libro Grande, Bro!.

Il 10 maggio i ragazzi e le ragazze della secondaria potrannoincontrare Marie-Aude Murail, scrittrice francese e autrice di romanzi celeberrimi e dal Cile Lola Larra con il suo romanzo a A sud dell’Alameda, che racconta la storia della “rivoluzione dei pinguini”, la grande manifestazione degli studenti cileni del 2006. A chiudere ci sarà una riflessione di genere sulla filosofia con Simonetta Tassinari e Lorenzo Gasparrini e si parlerà di donne e coraggio con Jean-Claude Van Rijckeghem che presenterà il suo libro Testa di ferro.

Formazione per docenti, bibliotecari, educatori e genitori

Docenti, bibliotecari, educatori e genitori potranno partecipare al percorso “Educare alla lettura e non solo”; al Bookstock si svolgerà il ciclo di incontri organizzato per sviluppare competenze specifiche e approfondite sui fondamenti dell’educazione.