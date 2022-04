Salone del Libro di Torino, previsto l’esonero dal servizio per i docenti

Dal 19 al 23 maggio 2022 si svolgerà a Torino, presso il Lingotto Fiere, la XXXIV del Salone Internazionale del libro.

Considerato il particolare interesse che l’evento riveste per i docenti, il Ministero consente, in via straordinaria, che gli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto dell’esigenza di continuità dell’insegnamento, possano partecipare, ovviamente a proprie spese e senza alcun onere né responsabilità a carico dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio nelle suddette giornate.

Con l’occasione, il MI ricorda che nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo di assenza per partecipare a congressi e a convegni non può superare i 5 giorni per ciascun dipendente e che in nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati.

Al rientro in sede gli interessati dovranno presentare all’autorità scolastica competente la dichiarazione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa.