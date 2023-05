Salone Internazionale del Libro di Torino 2023: presente il Mim con oltre 40 eventi dedicati a docenti e studenti

Come abbiamo riportato, si avvicina l’appuntamento 2023 con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà dal 18 al 22 maggio. Si tratta di un’edizione di grandi ritorni e di importanti prospettive di crescita internazionale. Il Paese Ospite sarà l’Albania, che si presenta con un ricco palinsesto di incontri che promuovono autrici, autori e la letteratura albanese.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito sarà presente al Salone. Il MIM parteciperà con uno stand in cui saranno realizzate sia attività informative per docenti, studenti, famiglie, attraverso un desk di accoglienza, sia attività laboratoriali e seminariali, con oltre 40 eventi in programma organizzati dalle Direzioni Generali in collaborazione con il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e l’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca).

Al centro degli eventi il tema delle Biblioteche scolastiche

Al centro dell’attività ministeriale sarà posto il tema delle Biblioteche scolastiche, con il lancio di un Manifesto per la loro diffusione e promozione curato dalla Cabina di regia del MIM per la Promozione della lettura. Cinque, in particolare, saranno gli eventi sul tema delle Biblioteche che si terranno nelle diverse giornate del Salone sia nelle sale principali della manifestazione che presso lo stand MIM dove sarà possibile ritirare una copia del Manifesto dedicato al tema.

Negli oltre 40 incontri si parlerà di Costituzione, con una lezione del professor Alfonso Celotto, nella giornata del 18 maggio, di come funzionano Senato e Camera, aiutando di cittadini a conoscere meglio queste istituzioni, di Erasmus+, sport a scuola, service learning, pensiero critico, spazi didattici innovativi e molto altro. Sarà anche illustrata l’attività di rilancio della Biblioteca del Ministero.