Salone internazionale del libro, ultimi incontri prenotabili per le scuole

Care e cari insegnanti,

è ancora possibile prenotare i posti in sala per gli incontri rivolti alle scuole di ogni ordine e grado per il prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, Vita Immaginaria, che si terrà da giovedì 9 a lunedì 13 maggio 2024 a Lingotto Fiere.



Tra gli eventi per i più piccoli: l’incontro sulla Leggerezza con Luciana Littizzetto che legge e commenta con i bambini alcuni albi illustrati; La natura come specchio l’incontro nel quale Arianna Papini invita i bambini a esprimere le loro curiosità e i loro pensieri attraverso il disegno; si potranno conoscere meglio le discipline olimpiche e i loro protagonisti con Marco Cattaneo, autore di Gioca tutti gli sport (Gallucci). Tre, due, uno… Stark! Il giro dell’Ulf in 80 righe è un appuntamento per scoprire le opere di Ulf Stark, grandissimo autore svedese per ragazzi; infine, un incontro darà voce agli animali con Luigi Garlando (Carlo il carlino parlante, Piemme) e Flavio Soriga (Signor Salsiccia, Bompiani).

Tra gli incontri per le ragazze e i ragazzi delle secondarie di I grado l’appuntamento La libertà della Tempesta, l’assassinio che cambiò la storia su Giacomo Matteotti, a 100 anni dal suo assassinio, con Luisa Mattia, Andrea Franzoso e Ilaria Mattioni; Massimiliano Ossini, conduttore televisivo e autore di Amico (Salani), ci racconta la storia di Gabriele, che ama videogiochi e Sofia, ma detesta le feste e la montagna, in un’avventura estiva che cambierà tutto.



Per i più grandi: l’inaugurazione dello spazio Bookstock con Maurizio Maggiani con un dialogo sulla memoria con il suo La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica (Feltrinelli); tutti gli incontri con i curatori e le curatrici di sezione Francesco Costa, giornalista e vicedirettore de il Post, Alessandro Piperno, scrittore vincitore del premio Strega, Melania Mazzucco, scrittrice vincitrice anch’essa del premio Strega e Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore, vincitore del David di Donatello per Il Capitale Umano. E ancora Francesca Giannone, autrice di La Portalettere (Nord), caso editoriale di grandissimo successo; sulle Olimpiadi Un sogno chiamato Parigi, insieme a un pesista paralimpico due volte campione del mondo, una breakdancer nell’anno in cui diventa disciplina olimpica e un nuotatore che a Tokyo 2020 ha conquistato due bronzi e ancora di olimpiadi ci parlerà Alice Pescarollo, autrice di 6957. Contro la storia (Lab DFG); Chiara Lico, autrice de Il ring (Giunti) racconterà una storia di riscatto, sport e passione, dialogando con Sirine Charaabi, azzurra delle Fiamme Oro; Mario Calabresi, autore di A occhi aperti (Mondadori) dialogherà con i ragazzi su i fotoreporter e le foto che hanno segnato la storia dell’umanità; dalla Francia Arthur Dreyfus, con La folle vita di Paul Marchand (Guanda); Valeria Carletti, con A oltranza. (Dis)avventure di una vecchia groupie (Miraggi), ci porta un diario non convenzionale per scoprire il mondo da una prospettiva diversa, quella della sedia a rotelle; Jean-Claude van Rijckeghem, autore di Testa di Ferro (Camelozampa) ci parlerà di donne e coraggio; Benedetta Bonfiglioli, autrice di Incorporea (Edt Giralangolo); Emilia Cinzia Perri e Silvia Vanni, introducono la figura di Sylvia Beach (Bao Publishing) fondatrice della famosa libreria Shakespeare and Company di Parigi.

Si potrà Riscoprire la poesia di Pascoli, insieme a Giuseppe Grattacaso e al rapper Rancore; cercare di comprendere Un altro genere di filosofia, con Simonetta Tassinari e Lorenzo Gasparrini; esplorare la galassia lontana lontana di Star Wars, attraverso il cinema e la filosofia, con Mattia Ferrari (@viktorlaszlo88) e Matteo Saudino (@BarbaSophia); affrontare un viaggio nel Far West con Cronache dalla guerra delle ossa; oppure scoprire ancora l’eleganza cucita a mano e marchi disegnati con grazia, o imparare Quando i dati discriminano, Bias e pregiudizi in grafici, statistiche e algoritmi.



Ancora posti anche nei laboratori negli spazi Arte, Fumetto, Scrittura, Scienza, Nati per Leggere, Lettura o ancora l’Escape Room dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare delle particelle elementari.



Vi ricordiamo che ogni docente potrà prenotare un massimo di 2 attività per la sua classe (eventi e laboratori); consigliamo quindi che per ogni classe ci sia un docente registrato sulla piattaforma SalTo+.



Come sempre vi aspettiamo al Bookstock, che, grande novità di quest’anno, sarà collocato nel nuovo padiglione 4 e in parte del 3. Ospiterà 10 laboratori, 3 sale e la grande Arena e sarà il fulcro del protagonismo giovanile, della sperimentazione e dello scambio tra generazioni. I giovani che hanno curato alcune bibliografie a tema (Nuove tecnologie, intelligenza artificiale, benessere, empowerment femminile, lavoro e futuro dei giovani) vi aspettano alla Biblioteca delle Passioni. Per i più piccoli sarà come sempre presente lo spazio Nati per leggere. Con i vostri studenti, però, potrete anche scoprire il Salone in tutta la sua interezza: oltre 100.000 mq di spazi che ospitano circa 1000 editori (dai grandi gruppi ai piccoli indipendenti con tutti i loro cataloghi). Non dimenticate di visitare l’area fumetti, il Bosco degli scrittori, la Torre di libri di François Confino, gli stand di grandi media e della Rai, lo spazio della lingua ospite (il tedesco), lo stand delle Regione ospite (la Liguria) e delle altre regioni, l’area esterna per un momento di relax e di ristoro nella zona food, il Palco Live e la pista della Pinacoteca Agnelli sul tetto del Lingotto.



Vi aspettiamo tutti alla XXXVI edizione del Salone!

L’Ufficio Scuola del Salone del Libro è a vostra disposizione per chiarimenti e assistenza

tecnica ai seguenti contatti: [email protected]; +39 339 8182632 | + 39 331 4052153 |

+39 331 7870637 | +39 011 89 04419 | +39 0118904420 | +39 011 19700801 int. 4.

