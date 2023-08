Salvini e il cambiamento climatico, Bonardo: “se fosse stato mio alunno, si sarebbe beccato un bel 3”

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini sui cicli dei ghiacciai. A intervenire per “bacchettare” l’onorevole è intervenuta Vanda Bonardo, presidente Cipra (Commissione internazionale protezione Alpi), coordinatrice della “Carovana dei Ghiacciai” (campagna di Legambiente e del CGI – Comitato Glaciologico Italiano) ed ex professoressa.

Alla Stampa ha dichiarato: “Se il ministro Salvini fosse stato mio allievo, per quell’affermazione sui “cicli” dei ghiacciai si sarebbe beccato un bel 3. Se studi un po’ di storia, vedi che sono cicli. Non è che Capezzone sgasa in auto e il ghiacciaio dell’Adamello arretra. Secondo la presidente, le affermazioni del ministro sono un espediente per non dover riconoscere il problema “e quindi non affrontarlo, perché si tratta di qualcosa di molto serio e complesso la cui soluzione non è affatto facile”.

E sul cambiamento climatico l’esperta ha affermato: “Si tratta di qualcosa di molto serio e complesso la cui soluzione non è affatto facile”.