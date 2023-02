San Valentino 2023: i ragazzi dell’artistico di Martina Franca celebrano l’amore universale ispirandosi a John Lennon

Ed eccola qui, anche quest’anno la festa più romantica dell’anno è arrivata! Le sue tracce storiche si perdono nella notte dei tempi, dal Medioevo al canto di Ofelia che cita San Valentino nell’atto quarto dell’Amleto di Shakespeare, fino ad arrivare ai giorni nostri più in forma che mai: il 14 febbraio è la festa degli innamorati, San Valentino per l’appunto. In questo giorno tutti si mobilitano: fiorai, pasticceri, ristoratori, tutto è pronto per accogliere spasimanti, fidanzati o candidati ad esserlo che vogliono offrire un dono o una serata speciale alla propria o al proprio partner.

Anche le scuole non si sottraggono al rito collettivo: tra le mille idee che attraversano gli istituti di tutta Italia, ce n’è una che ci è sembrata particolarmente interessante: l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo da Vinci” di Martina Franca, in provincia di Taranto, ha realizzato il progetto “Love is the answer”, che si inserisce all’interno di una più ampia manifestazione organizzata dal Comune pugliese dal titolo “Innamòrati a Martina Franca, innamoràti a Martina Franca”.

D’accordo con l’amministrazione comunale, gli studenti del Liceo Artistico “Leonardo da Vinci” hanno realizzato dodici opere che saranno esposte nel centro storico cittadino per tutta la durata della manifestazione, dall’11 febbraio al 5 marzo. Per i loro prodotti artistici, i ragazzi – guidati dalla docente di Discipline pittoriche – si sono ispirati al famoso brano di John Lennon, Mind games, compreso nell’omonimo album pubblicato nel 1973. Così come in altre sue canzoni, anche qui il grande artista britannico tratta i temi della pace, dell’amore universale, dell’abbattimento delle barriere tra gli uomini e tra i popoli. In onore di San Valentino, proprio l’amore, inteso in senso lato, ha fornito agli studenti di Martina Franca più di uno spunto per i loro pannelli, realizzati con varie tecniche pittoriche. In dodici tavole, i ragazzi hanno espresso il loro pensiero su questi grandi temi, utilizzando un altro linguaggio – quello artistico – che a differenza delle parole è universalmente comprensibile.