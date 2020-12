Sanificazione quaderni a scuola e intero corredo scolastico: regole e abusi

Quale sanificazione per i quaderni a scuola o per i banchi? Quali regole e quali abusi? Cosa stabiliscono i protocolli ministeriali in fatto di corredo scolastico, libri, fogli, testi, album, penne, astucci, matite, righelli? Come disinfettare gli ambienti di scuola?

La Faq del Ministero

Sul tema il Ministero dell’Istruzione è intervenuto con una Faq specifica.

Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Il CTS ha anche ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.

Il parere degli esperti

Del resto anche infettivologi e virologi sono della stessa opinione in fatto di sanificazione di quaderni a scuola e corredo vario.

Qui riportiamo il parere dell’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola, che precisa: “Non possiamo avere penne e pennarelli in condivisione, ogni studente deve usare i propri, ma questo non significa che il docente non possa toccare i compiti o i quaderni.”

La sua raccomandazione è: “Mani pulite! Il rischio di contagio da oggetti è basso: se fosse diversamente, non ci potremmo scambiare denaro, documenti, andare al supermercato… Nessuno ci ha mai chiesto di mettere il denaro in buste o in quarantena… Anche nei supermercati e nei negozi, mentre all’inizio si usavano i guanti, poi si è capito che basta disinfettare le mani per non avere problemi. Quindi davvero non si capisce perché per la scuola le cose dovrebbero essere diverse. Buon senso, mascherina e mani pulite!“

In sintesi disinfettare gli ambienti di scuola è d’obbligo, dai banchi alle maniglie delle porte o degli armadietti, ma quanto a corredo e quaderni, bastano prudenza e normali norme igieniche, nulla di eccessivo.