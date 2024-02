Sanremo 2024, Roberto Vecchioni-Alfa e il rapporto tra professore e studente, Marenco: “La scuola che vorrei”

Si è conclusa l’edizione numero 74 del Festival di Sanremo, che ha visto protagonisti assoluti i giovani con la proclamazione della vincitrice, Angelina Mango e con al secondo posto il cantante Geolier.

Nella serata di venerdì 9 febbraio, quella dedicata alle cover, un duetto ha fatto particolarmente breccia nel cuore dei telespettatori e di chi, soprattutto, vive la scuola: quello tra Roberto Vecchioni e Alfa.

Sulle note di “Sogna ragazzo sogna” abbiamo assistito a un viaggio generazionale bellissimo: la complicità tra docente e studente. Proprio il cantautore ed ex docente aveva raccontato di aver scritto quella canzone dedicandola ai suoi studenti e oggi, dopo tanti anni, arriva la risposta. Infatti, Alfa ha deciso di dare un finale alla canzone, rispondendo al prof con le sue strofe così da concludere un cerchio. Tutto ciò è valsa la standing ovation dell’Ariston.

E al mondo della scuola quel messaggio è arrivato. Infatti, tra i tanti ad aver condiviso il duetto c’è anche il prof Sandro Marenco che sul proprio profilo Instagram ha commentato commosso: “Grazie prof Vecchioni e grazie Alfa per avermi fatto vedere la mia scuola, quella che tanti insegnanti come me, come noi e tanti alunni come te, come voi, costruiscono ogni giorno”.

Ecco il testo finale della cover scritto da Alfa:

Lo voglio scrivere

Cancellare e riscrivere

Strappare delle pagine

Usare dell’inchiostro invisibile

Per poterlo nascondere

Non lasciarne traccia

Non so se sarà poesia

Oppure solo carta straccia

In fondo c’ho solo vent’anni

Ma sai che cosa sento

Tutta la vita davanti

Eppure sto perdendo tempo

C’è chi corre perché scappa

C’è chi corre perché insegue

Io corro perché solo quello mi fa stare bene

Salgo sopra questo palco per giocare con la vita

Ma se mi si spezza il fiato

Se poi spezzo una matita

Più basso è il punto di partenza

Più alta è la salita

Ma spero che il panorama valga

Tutta ‘sta fatica

Non so che cos’è l’amore

Ma a volte lo percepisco

In un tramonto uno sguardo un disco

Se mi guardo attorno

Penso che son fortunato

Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato