Sasso: “Minore picchiato perchè entra a scuola e non partecipa a Fridays for future. Chissà se adesso qualche preside scriverà lettera”

Sasso: “Minore picchiato perchè entra a scuola e non partecipa a Fridays...

Un brutto episodio si sarebbe verificato venerdì mattina davanti al liceo Mazzatinti di Gubbio. Un ragazzo sarebbe stato picchiato poiché voleva entrare a scuola, mentre altri ragazzi, tra cui l’aggressore, manifestavano in occasione del Fridays for Future. La vicenda è stata segnalata da Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Lega.

“Un episodio che, al di là della violenza, dovrebbe farci riflettere. Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che il diritto al difendere le proprie idee deve andare di pari passo con la democrazia e non può andare contro un altro diritto, quello allo studio. Chissà se adesso qualche preside scriverà una lettera appassionata contro i seguaci di Greta, invitando tutti a reagire contro tali prevaricazioni come fece la dirigente scolastica di Firenze qualche mese fa” ha affermato Sasso.