Save the Children: “Minori palestinesi detenuti in Israele subiscono abusi fisici ed emotivi”

Save the Children: “Minori palestinesi detenuti in Israele subiscono abusi fisici ed...

Secondo “Injustice”, una nuova ricerca di Save the Children, i minori palestinesi nel sistema di detenzione militare israeliano subiscono abusi fisici ed emotivi, quattro su cinque (86%) sono picchiati e il 69% sottoposto a perquisizione. Quasi la metà (42%) è ferita al momento dell’arresto, tra le ferite ci sono quelle da arma da fuoco e fratture ossee.

Alcuni denunciano violenze di natura sessuale e altri vengono trasferiti in tribunale o in centri di detenzione in piccole gabbie. A presentare il relatore speciale delle Nazioni Unite. Si stima che ogni anno ci siano tra i 500 e i 1000 minori trattenuti nel sistema di detenzione militare israeliano.

Save the Children ha chiesto allora al governo di Israele di porre fine alla detenzione dei minorenni palestinesi ai sensi della legge militare e al loro processo nei tribunali militari, considerato pure che, con un’organizzazione partner, ha consultato 228 ex minori detenuti da uno a 18 mesi in tutta la Cisgiordania e ha scoperto che la maggior parte di loro è stata picchiata, ammanettata e bendata durante l’arresto. Inoltre, sono stati interrogati in luoghi sconosciuti senza la presenza di qualcuno che se ne prendesse cura e spesso privati di cibo, acqua e sonno, o dell’accesso all’assistenza legale.

Il crimine mostruoso che questi ragazzi avrebbero commesso è stato quello di lanciare pietre, che può comportare una condanna a 20 anni di carcere per i minori palestinesi.

Denuncia ancora Save the Children che alcuni minori hanno riferito di ritenere che diversi tipi di abuso avessero lo scopo di spingerli ad ammettere cose non vere per incriminare gli altri, compresi i membri della famiglia.

La nuova consultazione di Save the Children ha mostrato che durante l’arresto il 42% dei minori è rimasto ferito, riportando ferite da arma da fuoco e ossa rotte, e il 65% è stato arrestato durante la notte, per lo più tra mezzanotte e l’alba. La metà di tutti gli arresti è avvenuta in orfanotrofio. La maggior parte dei minori ha subito livelli spaventosi di abusi fisici ed emotivi, inclusi percosse (86%), minacce (70%) e colpi con bastoni o pistole (60%).

Alcuni minori hanno denunciato violenze e abusi di natura sessuale, tra cui essere stati colpiti o toccati sui genitali e il 69% ha riferito di essere stato perquisito. Il 60% ha sperimentato l’isolamento per un periodo di tempo che varia da 1 fino a 48 giorni.

Ai minori è stato negato l’accesso ai servizi di base, il 70% ha dichiarato di aver sofferto la fame e il 68% ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna assistenza sanitaria. Al 58% dei minori sono state negate le visite o la comunicazione con la propria famiglia durante la detenzione. La maggior parte dei minori detenuti sono maschi – una tendenza riflessa dal sondaggio, i ragazzi rappresentano il 97% degli intervistati.

I minori sono sempre più incapaci di tornare completamente alla loro vita normale dopo essere stati rilasciati dalla detenzione, è aumentato dal 39% al 53% il numero di coloro che hanno frequenti incubi e dal 47% al 73% di coloro che soffrono di insonnia o hanno difficoltà a dormire, rispetto agli intervistati nel 2020.

La ricerca di Save the Children ha anche mostrato come la cura e la speranza per il futuro dei bambini siano diminuite dal 96% nel 2020 al 68% nel 2023, un aumento allarmante in un contesto con limitato supporto psicosociale disponibile.

“Ogni anno circa 500-700 minori palestinesi entrano in contatto con il sistema giudiziario militare israeliano. Sono gli unici minori al mondo a subire processi sistematici nei tribunali militari. La nostra ricerca mostra, ancora una volta, che sono soggetti a gravi e diffusi abusi da parte di coloro che dovrebbero prendersi cura di loro. Semplicemente non c’è giustificazione per picchiare e spogliare i bambini, trattarli come animali o privarli del loro futuro”, ha dichiarato Jason Lee, Direttore di Save the Children nei Territori Palestinesi Occupati.