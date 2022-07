SBG chiede alla Floridia di intervenire sull’organico covid e sugli ex Lsu

Il Sindacato generale di Base (SGB) ha incontrato la Sottosegretaria all’Istruzione sen. Barbara Floridia. Durante l’incontro, si è parlato di alcune questioni che riguardano alcune criticità nel mondo della scuola.

La prima questione ha riguardato i lavoratori cosiddetti Organico Covid, Organico di Emergenza, il quale durante la pandemia, si è velocemente formalizzata la nascita e subito “arruolati” e sbattuti in prima linea.

Personale, composto da ATA, collaboratori scolastici, tecnici di laboratorio e docenti. In piena pandemia, l’Organico di emergenza si è rivoltato le maniche, superando per ben due anni ogni tipo di ostacoli: distanze ed anche notevoli ritardi dei pagamenti. Passata la pandemia, il Governo “scioglie” il contingente (31 marzo) per poi ripensarci, prorogando il loro utilizzo fino a giugno 2022.

La seconda questione ha riguardato la procedura di internalizzazione degli ex Lsu nel personale Ata. A questo proposito SGB ha sottoposto all’attenzione del Sottosegretario, l’ingiusta situazione che si è venuta a creare per i lavoratori interessati alla procedura di internalizzazione a causa dell’esiguo numero di posti previsti nell’apposito bando di concorso.

Sono stati esclusi dal processo d’internalizzazione migliaia di lavoratori i quali, per anni, hanno prestato servizio presso le scuole statali alle dipendenze di quelle stesse aziende private che oggi non riconoscono loro alcuna possibilità lavorativa.

La nota del 29/4/2022 del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, non ha previsto per la Sicilia, posti ATA. Ne consegue che il personale che non ha potuto partecipare alle procedure precedenti destinate agli ex LSU per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza, non potrà partecipare alla procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati. La senatrice si è detta disponibile ad affrontare, da subito, i temi esposti sia a livello regionale che nazionale.

Aldo Mucci

direttivo nazionale SGB Scuola