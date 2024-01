Scadenze concorsi scuola 2024, le tappe di gennaio: come prepararsi al meglio – DIRETTA ore 14,00

L’11 dicembre 2023 sono stati pubblicati i decreti 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023, il primo volto a dare disposizioni in merito al concorso scuola secondaria di primo e secondo grado e il secondo riguardante la scuola dell’infanzia e primaria.

Contenuti dei decreti

I due decreti disciplinano i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale; la determinazione del contributo di segreteria; il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; l’organizzazione delle prove d’esame; le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale.

Requisiti scuola dell’Infanzia e primaria

Sono ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: laurea in scienze della formazione primaria; diploma magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002. Per i posti di sostegno oltre a uno dei titoli di cui sopra è necessario il possesso della specializzazione con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria,

Requisiti scuola secondaria di primo e secondo grado

Sono ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda:

laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso.

Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti comuni è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Gli insegnanti tecnico pratici possono partecipare al concorso per posti comuni di secondo grado con il solo diploma. Per i posti di sostegno oltre ai titoli suddetti occorre avere la specializzazione per l’ordine di scuola per il quale s’intende concorrere.

Contributo di segreteria

I candidati in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare istanza di partecipazione, pena di esclusione, in un’unica regione, entro il 9 gennaio 2024, versando l’importo di 10 € quale diritto di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.

Prove

Per i concorsi suddetti le prove previste sono:

– prova scritta su computer based

– prova orale e lezione simulata

– valutazione dei titoli

– graduatoria finale

Vincitori

Per i suddetti concorsi banditi in relazione al PNRR, non è prevista graduatoria di merito, per cui saranno ammessi in ruolo un numero di docenti pari ai posti messi a concorso.

Comunicazione diario e sedi di svolgimento delle prove d’esame

Il diario d’esame e le relative sedi dove svolgere le prove scritte con le relative modalità di svolgimento, saranno comunicate ai candidati con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet.

La diretta della Tecnica risponde live alle 14,00

Dei bandi di concorso, della compilazione delle domande e di tutte le informazioni utili sui concorsi e sulle scadenze del mese di gennaio si occuperà la diretta della Tecnica risponde live, in onda alle 14,00 sui canali social, Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola. Ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE