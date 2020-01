Scadenze scuola 2020, le date da segnare dal 27 gennaio al 1° febbraio

Quali sono gli appuntamenti che non si possono scordare? Le scadenze scuola 2020 nella settimana che va dal 27 gennaio al 1° febbraio in un video a cura di Lara La Gatta.

27 gennaio – Si celebra la Giornata della Memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto.

31 gennaio – Termine per completare sul SIDI la Rilevazione dati generali.

31 gennaio – Termine per presentare eventuali domande tardive e degli studenti della penultima classe per abbreviazione per merito per la partecipazione agli esami di Stato.