Scena surreale in una scuola dell’infanzia: cinghiali fanno irruzione in una classe, maestra si ferisce per difendere gli alunni

Scena surreale in una scuola dell’infanzia: cinghiali fanno irruzione in una classe,...

Attimi di panico in una scuola dell’infanzia di Pescara, dove ha fatto irruzione una famiglia di quattro cinghiali, che sono entrati in una classe mentre i piccoli alunni stavano facendo lezione. Per fortuna nessuno di loro ha riportato danni fisici, forse anche grazie al pronto intervento della loro maestra.

Caos in classe

Come riporta La Repubblica, in una scuola dell’infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara) dei cinghiali hanno malauguratamente sfondato prima la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d’ingresso, avendo libero accesso alla classe piena di alunni. La scuola si trova a diretto contatto con un bosco a ridosso della montagna, in una zona periferica del paese nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dove scorrazzano gli animali.

Alla vista di uno degli animali i bambini si sono spaventati iniziando ad urlare e scappare di qua e di là. Basta immaginare la scena per comprendere che si è letteralmente generato il caos. La maestra in classe in quei momenti concitati ha cercato di difendere i piccoli alunni, frapponendosi tra l’animale e questi ultimi.

Una tragedia sfiorata

Per fare ciò è rimasta ferita leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio. Le urla e i rumori che ovviamente sono stati sprigionati dalla classe hanno attirato l’attenzione del cuoco della scuola, che è subito accorso per aiutare l’insegnante, facendo defluire rapidamente i bambini fuori dall’aula mentre il cinghiale visibilmente spaventato continuava a girare travolgendo banchi e sedie.

L’uomo poi ha aperto una porta di sicurezza attraverso la quale l’animale è riuscito a tornare all’aperto, per poi allontanarsi con il resto della famiglia, due cuccioli compresi. Per fortuna la maestra se l’è cavata con una lieve ferita, mentre i bambini “solo” con un po’ di paura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, i vigili del fuoco e il sindaco Salvatore Lagatta. Poco dopo sono arrivati i genitori, accorsi per riportare a casa i piccoli dopo averli tranquillizzati.