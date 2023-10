Schede didattiche matematica, come costruirle in modo da prevenire l’insorgenza di lacune?

La matematica, sia secondo gli stereotipi sia secondo alcuni dati, è una vera e propria bestia nera per gli studenti italiani. Cosa si può fare per interrompere questa tendenza? Come costruire schede didattiche per impedire la formazione di lacune? VAI AL CORSO

Come abbiamo scritto, alla luce dei più recenti dati Invalsi preoccupa l’apprendimento della matematica, con risultati in netto peggioramento già alla scuola primaria; diversa la situazione dell’inglese, i cui risultati, come ha detto il presidente Invalsi Roberto Ricci, sono soddisfacenti soprattutto alle medie e al quinto superiore.

Differenze sostanziali a livello territoriale in Italia si possono riscontrare già al secondo anno della scuola primaria: in matematica si passa da un livello di risultato basso, in corso di prima acquisizione, molto alto nel Sud e nelle Isole, pari al 45%, al Nord-Ovest, in cui non tocca nemmeno il 30%.

Benché il maggior impegno dei docenti di matematica sia nell’insegnamento della aritmetica prima e dell’algebra dopo, recentemente grazie alle valutazioni oggettive esterne e ai risultati delle gare di matematica, appaiono lacune e carenze nella preparazione degli studenti italiani.

Quali sono le maggiori priorità e le criticità relative all’insegnamento della aritmetica e all’introduzione dell’algebra nella scuola secondaria di primo grado?

Su questi argomenti il corso Aritmetica e algebra, come ridurre le lacune degli studenti, a cura di Fabio Brunelli, in programma dal 6 novembre.

