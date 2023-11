Sciopero nazionale del 17 novembre, la Commissione di Garanzia chiede una rimodulazione delle diverse azioni

Soffiano venti di bufera sullo sciopero del 17 novembre proclamato da Cgil e Uil.

Dopo l’intervento di Matteo Salvini arriva adesso una delibera della Commissione di Garanzia.

Nelle ultime ore Salvini aveva dichiarato: “Scioperare per 4 ore è assolutamente legittimo, per 24 no e se i sindacati aderiranno alla richiesta bene; se no, come ho già fatto, interverrò con lo strumento della precettazione”.

Pronta la risposta di Maurizio Landini: “Non è il Governo che può decidere la durata di uno sciopero”.

Ma adesso c’è una decisione della Commissione alla quale i sindacati dovranno necessariamente ottemperare: la richiesta della Commissione va nella direzione di escludere dallo sciopero nazionale i settori del trasporto aereo e dell’igiene ambientale, ma anche di rimodulare, in base alle fasce orarie previste dai singoli settori, quello dei vigili del fuoco e del trasporto pubblico locale e ferroviario.

Secondo la Commissione la proclamazione non rispetta le regole della “rarefazione oggettiva”, per la presenza di altri scioperi, e della “durata massima della prima azione di sciopero”.

Le Confederazioni Cgil e Uil sono state anche convocate dalla Commissione stessa per chiarire quale posizione intendano assumere e in che modo intendano ottemperare alla indicazioni contenute nella delibera.



Per quanto è dato di sapere in questo momento, l’eventuale rimodulazione non dovrebbe però riguardare il comparto della conoscenza, quindi per scuola, ricerca e università non dovrebbe cambiare nulla.