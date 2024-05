Sciopero scuola 24 maggio proclamato da Csle e Saese: si chiede di sensibilizzare docenti e alunni sulla salute alimentare

Per il prossimo venerdì 24 maggio, è stato proclamato uno sciopero relativo al comparto istruzione e ricerca da CSLE, Confederazione Sindacati Lavoratori Europei e da Saese. Coinvolto il personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato scuole pubbliche, comunali e private. Lo comunica una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito di oggi, 17 maggio.

Sciopero 24 maggio 2024 scuola, motivazioni

Il Saese, come riportano le motivazioni ufficiali dello sciopero, chiede di prendere in considerazione le proprie osservazioni sulla dieta del gruppo sanguigno, con l’intenzione di sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza della cura della propria salute alimentare e fisica in generale.

Sciopero scuola, l’ultimo si è svolto il 9 maggio

L’ultimo sciopero della scuola si è svolto il 9 maggio, prganizzato da Cobas Scuola Sardegna, Unicobas scuola e università, Usb PI e Cobas-Comitati di Base della Scuola. Lo sciopero è stato proclamato contro i quiz Invalsi e la “delirante didattica delle ‘competenze’ addestrative, il presunto ‘merito’”, contro la scuola della digitalizzazione selvaggia e lo sperpero dei denari del PNRR, l’autonomia differenziata, il dimensionamento scolastico, l’ultimo CCNL Scuola, il “tutoraggio” degli insegnanti, la riforma in tema di reclutamento e formazione, il vincolo triennale e contro tutte le guerre.