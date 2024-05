Sciopero 9 maggio, c’è anche chi non somministrerà le Invalsi o non le registrerà: “Molti docenti si sentono presi in giro”

Sciopero 9 maggio, c’è anche chi non somministrerà le Invalsi o non...

Come abbiamo scritto, per domani, 9 maggio, è stato proclamato uno sciopero relativo al comparto istruzione da Cobas Scuola Sardegna, Unicobas scuola e università, Usb PI e Cobas-Comitati di Base della Scuola. Coinvolto il personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente a tempo determinato ed indeterminato in Italia e all’estero.

“Lo sciopero è stato indetto per il 9 maggio perché in tale giornata si svolgeranno gli inutili e dannosi quiz Invalsi nella scuola primaria, contro la cui funzione negativa e fuorviante lottiamo oramai da venti anni, da quando cioè vennero introdotti nella scuola come metro di giudizio degli studenti e del lavoro di docenti e scuole”, ha scritto, in una nota riportata da Ansa, Piero Bernocchi, portavoce nazionale Confederazione Cobas.

Sciopero di funzione Invalsi, cosa significa?

Come riporta Il Corriere della Sera, il sindacato di base Cub Scuola ha ricevuto centinaia di mail e telefonate da parte di insegnanti che hanno intenzione di aderire allo “sciopero di funzione Invalsi”. “In questi giorni siamo stati contattati da docenti di tutta Italia che vogliono aderire e quindi chiedono chiarimenti sul cosiddetto ‘sciopero di funzione'”, riferisce Giulia Bertelli, coordinatrice provinciale Cub Scuola. “In pratica questo tipo di sciopero consiste nel non somministrare la prova ai propri allievi o nel non tabulare la prova, cioè non metterla a sistema”.

“Molti docenti pensano che siano una perdita di tempo e si sentono presi in giro: da una parte viene chiesta una didattica di un certo tipo e dall’altra si valuta con test a crocette – aggiunge Bertelli -. Quest’anno poi c’è un motivo in più per scioperare, visto che è stato introdotto il nuovo ‘indicatore di fragilità’, una sorta di schedatura che abbiamo denunciato anche al Garante della privacy”.

Prove Invalsi, quando si svolgono?

Vediamo nel dettaglio il calendario delle somministrazioni:

II primaria (prova cartacea) Italiano: martedì 7 maggio 2024 Prova di lettura solo Classi Campione: martedì 7 maggio 2024 Matematica: giovedì 9 maggio 2024

(prova cartacea) V primaria (prova cartacea) Inglese: lunedì 6 maggio 2024 Italiano: martedì 7 maggio 2024 Matematica: giovedì 9 maggio 2024

(prova cartacea) II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT) Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 maggio 2024

In questa finestra la scuola sceglie due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica. Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 13 maggio 2024 a venerdì 31 maggio 2024 .

(prova al computer – CBT)

Guide alle prove Invalsi

Segnaliamo che sul sito Invalsi Open sono disponibili le seguenti guide per i genitori:

Simulazioni ed esempi di Prove

Sul medesimo sito è anche possibile familiarizzare con le prove, accedendo alle simulazioni e agli esempi disponibili: